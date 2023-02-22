Telefonları hep açık çantaları hep hazır

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün araştırma ekibine cep telefonunu kapatmak yasak. 4 ve üzeri büyüklükteki depremlerin anında bildirildiği ekip çantalarını da sürekli hazır tutuyor. MTA ekibi ilk depremin meydana geldiği 6 Şubat günü saat 04.17’den hemen sonra MTA’nın Ankara’daki genel müdürlüğüne geçti. MTA ekibi buradaki hazırlıkların ardından sabah saat 9.00’da yola koyuldu. Ekip Şereflikoçhisar yolundayken meydana gelen 7.6’lık ikinci depremden sonra belirledikleri ilk rota olan Maraş yerine kırılmanın ilerleme olasılığının bulunduğu Kırıkhan’a geçti.

Buradaki ilk tetkiklerin hemen ardından 7 Şubat sabah saha çalışmalarına koyuldu. İki hafta daha deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürecek olan MTA ekibi, kurum tüzüğü gereği cep telefonlarını kapatamıyorlar. 4 ve üzeri büyüklükteki depremler ekiplere anında bildirildiği için ekipler 7/24 faal halde. Büyük depremlerden sonra ise MTA ekipleri anında bölgeye geçiyor. Bölgeye intikal eden ekiplerin saha çantaları da sürekli hazır.