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Gündem Telefonuna gelen şifreyi söyledi 9 bin lira dolandırıldı
SAMSUN

Telefonuna gelen şifreyi söyledi: 9 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi kendisini bankadan arıyormuş gibi yapan dolandırıcıya telefonuna gelen şifreyi söylemesi üzerine 9 bin 460 lira dolandırıldı.

Haber Merkezi İHA
Telefonuna gelen şifreyi söyledi: 9 bin lira dolandırıldı
Arşiv

Samsun'daki olay, Atakum ilçesi Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.P.’yi (36) telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini bankadan aradığını söyleyerek eski kartının süresinin dolduğunu, yeni kartı alabilmesi için cep telefonuna gelen şifreyi söylemesini istedi.

Dolandırıcıya inanan O.P., şifreyi söyledikten sonra banka hesabından 9 bin 460 liranın bir başkasının hesabına havale yapıldığını öğrenince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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