Telefonuna uzaktan erişip 500 bin lirasını çaldılar

, 2 Ocak günü evinde yalnızken, telefonunu masanın üzerinde bırakıp, kendisine kahve yapmak için mutfağa gitti. Döndüğünde cep telefonunun ekranında banka uygulamasının açık olduğunu görünce şaşıran Kandak, telefonu eline alıp, kapatmak isteğinde cihazı kilitlendi. Hemen bankayı arayan Kandak, sonrasında banka hesabından 500 bin TL'nin çekildiğini gördü. Olaydan sonra Kandak'ın avukatı Hasan Kumral, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden Kandak, ifade verdi. Hanife Kandak'ın telefonu da incelendi. Kandak'ın parasının önce bir bankaya, 2 dakika sonra da bir başka bankaya havale edilip, çekildiğini tespit edildi.

, 2 Ocak günü evinde yalnızken, telefonunu masanın üzerinde bırakıp, kendisine kahve yapmak için mutfağa gitti. Döndüğünde cep telefonunun ekranında banka uygulamasının açık olduğunu görünce şaşıran Kandak, telefonu eline alıp, kapatmak isteğinde cihazı kilitlendi. Hemen bankayı arayan Kandak, sonrasında banka hesabından 500 bin TL'nin çekildiğini gördü. Olaydan sonra Kandak'ın avukatı Hasan Kumral, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giden Kandak, ifade verdi. Hanife Kandak'ın telefonu da incelendi. Kandak'ın parasının önce bir bankaya, 2 dakika sonra da bir başka bankaya havale edilip, çekildiğini tespit edildi.

"Kahve yapıp, geri odaya geri döndüğümde masanın üstündeki telefonumda banka uygulamasının açık olduğunu, telefon parlaklığının ise kısık olduğunu gördüm. Uygulamayı kapatmaya çalıştığımda herhangi bir işlem yapamadım. Bir başka telefondan bankayı arayıp, durumu ilettim. Banka ile 29 dakika 51 saniye görüştüm. Başka bir telefonla aradığım için kimlik doğrulaması belli bir süre aldı. Sürekli telefonuma anormal bir şey olduğunu ve kur korumalı mevduat hesabımın kontrol edilmesi gerektiğini söyledim. Son olarak yapılan kontrolde, hesabımdaki meblağdan 500 bin TL'nin bir başka bankaya araç satışı kapsamında transfer edildiğini öğrendim. Günlük limit 500 bin olduğu için bu kadarı çekilebilmiş. Sonrasında savcılığa başvurduk. Mağdur oldum. Bankanın güvenlik açığından dolayı böyle bir mağduriyet yaşadım. Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.