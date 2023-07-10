Telefonuna virüs bulaşınca dolandırıcıların hedefi oldu: Bankacılık hesabını boşaltıp kredi çektiler

Dolandırıcıların tuzağına düşen Kasım Özkan.
Merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi’nde oturan iki çocuk babası Kasım Özkan, uzun yıllardır çalıştığı demir yolu işçiliğinden biriktirdiği parayla aldığı aracın satışını gerçekleştirdi. Satıştan aldığı 150 bin lirayı banka hesabına yatırarak yeni alacağı otomobilin sahibiyle anlaştı. Bunun üzerine banka hesabındaki parayı kontrol eden adam, bakiyesinin ekside olduğunu ve kredi hesabından da 28 ayrı işlemle 150 bin liranın onayı dışında çekildiğini gördü. Telefonundan banka hesabına sızan dolandırıcılar toplamda 300 bin lirayı başka hesaplara havale etti. 2 öğrenci okutan 47 yaşındaki baba, ilk şoku atlatamadan, bu kez de evine gelen hacizle karşılaştı.