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İSTANBUL

TEM otoyolunda feci kaza: Geri manevra yapan sürücü yardımcı olan babasını ezdi

TEM Otoyolu Kaynaşlı gişeleri Ankara-İstanbul yol ayrımında yanlış istikamete giren TIR, geri manevra yapmasına yardımcı olan Niyazi Erdoğan'ı ezdi. Sürücünün babası Niyazi Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi DHA
TEM otoyolunda feci kaza: Geri manevra yapan sürücü yardımcı olan babasını ezdi
TEM otoyolunda geri manevra yapan sürücü yardımcı olan babasını ezdi.

Kaza, 05.30 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Mola verdikten sonra Ankara istikametine gitmeye çalışan Miktat Erdoğan'ın(45) kullandığı 61 K 8966 plakalı TIR, otoyolda yanlış istikamete giriş yaptı.

BABASINI FARK ETMEDİ

Yol ayrımından İstanbul istikametine giren Miktat Erdoğan, Bolu Dağı tünel mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolun kapalı olduğunu fark ederek, geri manevra yaptı ve gişelerden çıkarak D-100 karayolunu kullanmak istedi. Bu sırada yanında bulunan baba Niyazi Erdoğan (69), geri manevra yapmasına yardımcı olmak için TIR'ın arkasına geçti. Geri manevra yapan sürücü Miktat Erdoğan gişelere dönünce TIR'dan inerek babasının araca binmesini bekledi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Araca gelmeyen babasını arayan sürücü, manevra yaptığı yerde babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Niyazi Erdoğan'ın düşerek TIR'ın tekerlekleri arasına sıkıştığı ve yaklaşık 10 metre boyunca sürüklendikten sonra hayatını kaybettiği belirlendi. TIR sürücüsü Miktat Erdoğan, olay yerinde sinir krizi geçirirken güçlükle sakinleştirildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, sürücü Miktat Erdoğan gözaltına alındı.

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