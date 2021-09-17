Gündem TEMde kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu
İSTANBUL

TEM'de kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu

TEM otoyolunda açık kasa kamyonet içerisinde ayakta seyahat ederek oyunlar oynayan 3 çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
TEM otoyolunda kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu
Kamyon kasasındaki çocukların tehlikeli yolcuğu diğer araçlarda bulunanlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

TEM otoyolu Ankara istikametinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet üzerinde 3 çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü çocukların canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmelerine izin verirken, çocukların tehlikeli yolculuk esnasında oyunlar oynadığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

SEYİR HALİNDEYKEN KAMYON KASASINDA OYUN OYNADILAR

Öte yandan, çevredeki araç sürücüleri korna çalarak sürücüye tepki gösterirken, korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kadıköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
OYNAT 00:59
Kadıköy’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden 2 kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocukların oyunlar oynadığı tehlikeli yolculuk vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, pikap kamyonetin kasasında yolculuk eden 3 çocuğun araç seyir halindeyken ayakta durduğu ve oyunlar oynadığı görüldü.

Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
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İstanbul'da yaptığı tehlikeli hareketleri kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşan bir genç, arkadaşının yardımıyla akılalmaz bir yolculuğa imza attı.
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Arkadaşı ile birlikte Merter metrobüs durağına gelen genç, durağın üzerine tırmanarak saklandı.
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Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak gizlendi.
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Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru 5 durak boyunca yolculuk yaptı.
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Yürekleri ağza getiren genç Edirnekapı durağında metrobüsten durağa atladı.
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Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç ardından arkadaşıyla birlikte uzaklaştı. Gencin tehlikeli yolculuğu bu kadarına da pes dedirtti.
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Genç yaşadıklarını kaydedip sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu kadarına da pes: Metrobüsün üstünde tehlikeli yolculuk
İstanbul'da adrenalin tutkunu genç, Merter'de metrobüsün üzerinde çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yaptı. O anları kaydeden gençlerin yaptığı çılgınlık "bu kadarına da pes" dedirtti. Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, o anları sosyal medyadan paylaştı.
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