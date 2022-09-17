Gündem TEM Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı Dört yaralı
İSTANBUL

TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: Dört yaralı

TEM Otoyolu'nda, bir otomobilin hafriyat kamyonu ve başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü ve yanındaki iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Merkezi AA
TEM Otoyolunda kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: Dört yaralı
Kazada 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNT 937 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 MF 7208 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 34 BNT 937 plakalı otomobil, Furkan K. yönetimindeki 34 FEP 797 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

Kazada 34 MF 7208 plakalı otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kadın ve 2 çocuk araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından 34 BNT 937 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişinin, aracı bırakarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü ve yanındaki iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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