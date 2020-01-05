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İSTANBUL

TEM otoyolundaki zincirleme kaza: Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu

TEM otoyolundaki zincirleme kaza: Anne ve bebeği yaralı olarak kurtuldu

Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde 11.30 sıralarında meydana geldi.
Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde 11.30 sıralarında meydana geldi.

Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIP 160 plakalı otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da 34 BYF 262 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen 34 CIP 160 plakalı otomobile de aynı istikamette seyir halinde olan 35 HA 4228 plakalı otomobil çarptı.

DHA
Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
  • Zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk olarak hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve bebeğe ardından hafif yaralı olan 2 kişiye müdahale etti. Yapılan müdahalelerin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

DHA
Hurdaya dönen otomobilden hafif yaralı olarak kurtulan anne ve bebeği hastaneye kaldırıldı.

Ani şerit değiştirerek bariyerlere çarptı

Kazaya neden olduğunu iddia ettiği sürücünün önce bariyerlere ardından kendisine vurduğunu söyleyen otomobil sürücüsü "TEM Otoyolu'nda seyir halindeydik. Önümüz açık, yol boştu. Kırmızı araç sağ şeritte ilerimizde devam ediyordu. Sola doğru şerit değiştirmeye başladı. Ne olduğunu anlayamadan önümüze doğru geldi, sol taraftaki bariyerlere çarpacağını hissettiğim anda sağ şeride geçtim ancak araç bariyerlere çarptı ve sekerek bana vurdu. Arkadan gelen siyah araçta bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikameti bir süreliğine trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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