Gündem Tembihname geleneği yeniden yaşatılacak
İSTANBUL

​Tembihname geleneği yeniden yaşatılacak

Tembihname geleneği yeniden yaşatılacak

Osmanlı’da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı ‘tembihname’ geleneği, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Ramazan Tembihi” adlı programla yeniden yaşatılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tembihname geleneği yeniden yaşatılacak
Bahadır Yenişehirlioğlu

Osmanlı’da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı ‘tembihname’ geleneği, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Ramazan Tembihi” adlı programla yeniden yaşatılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Ramazan etkinliklerini dijital platformlara taşıyan Esenler Belediyesi, kadim kültürümüze ait gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. Bir Osmanlı geleneği olan Ramazan tembihnameleri, düzenlenen ‘Ramazan Tembihi’ adlı programla yeniden yaşatılacak. Oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sunumuyla izleyiciyle buluşacak olan programda, her gün bir tembih okunacak. Program, Şehir Ekranı TV üzerinden izleyicilerle buluşacak.

MÜSLÜMANLARA UYARILAR İÇERİYOR

  • Arapçada uyarma, uyandırma anlamına gelen tembih ile Farsça kitap ve mektup anlamını taşıyan nâme kelimelerinin birleşiminden oluşan tembihname, Osmanlı’da Ramazan öncesi halka, ahlaki ve dini uyarılarda bulunmak üzere yayımlanan yazılara denilmekteydi. Mazereti olmayan tüm Müslümanların oruç tutması, beş vakit namazı camide kılması ve bu mübarek ayda nasıl davranmaları gerektiğine dair pek çok konu tembihnamelerde belirtilirdi. Tembihnameler, II. Mahmut döneminden itibaren Takvim-i Vekayi gazetesinde yayınlanmaya başlamış ve halka kitapçık olarak da dağıtılmıştır.
Abone Ol Google News
Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Çocuklarımızdan ellerinizi çekin

Gözaltı sırasında işkenceye ve istismara maruz kalıyorlar.
NATO uçakları devriye attı

NATO uçakları devriye attı

​Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim derinleşiyor.
Cuntacılar emekli olamaz

Cuntacılar emekli olamaz

​Bildiri önemsizleştirilmek istense de yakın tarih, subayların darbelerin merkezinde olduğunu gösteriyor.
Boğaz’a yeni kriter

Boğaz’a yeni kriter

​Türkiye Montrö Sözleşmesi ve emekli amiral bildirisini konuşurken Boğaz geçişlerine yeni kriter geldi.
Benim de kişisel verilerim satışta

Benim de kişisel verilerim satışta

​Yeni Şafak muhabiri Dark Web'de iz sürdü.
Pide fiyatları resmen açıklandı

Pide fiyatları resmen açıklandı

​Yeni Şafak rakamları geçen hafta açıklamıştı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

Bakan Kasapoğlu müjdeyi verdi

​Öğrencilerin gözü kulağı bu haberdeydi.
Doğuştan antikorlu

Doğuştan antikorlu

​Bebeğin annesi hamileyken koronavirüs aşısı yaptırmıştı.
Diyanet'ten salgın önlemi

Diyanet'ten salgın önlemi

Teravih namazı hakkında karar verildi.
AB’den sıcak mesajlar

AB’den sıcak mesajlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyeti Beştepe'de kabul etti.
Yağışlar bereket olsun

Yağışlar bereket olsun

​Kuraklıkla artan küresel gıda fiyatlarına karşı bahar yağmurları umut oldu.
Emekli subaylar kınayamadı

Emekli subaylar kınayamadı

​MSB'nin paylaşımına karşı açıklama yaptılar.
Bildirideki imza Kemal Bey'in

Bildirideki imza Kemal Bey'in

​CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür.
Fidanlar Anadolu'dan

Fidanlar Anadolu'dan

​Türkiye, işgalden kurtulan Karabağ'ın kalkınmasına destek olacak.
Her üç kişiden<br>birinde görülüyor

Her üç kişiden
birinde görülüyor

​Koronavirüs salgınına ilişkin çarpıcı araştırma.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.