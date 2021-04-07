​Tembihname geleneği yeniden yaşatılacak

Osmanlı’da, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte dini ve ahlaki uyarıların yapıldığı ‘tembihname’ geleneği, Esenler Belediyesi’nin düzenlediği “Ramazan Tembihi” adlı programla yeniden yaşatılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tüm Ramazan etkinliklerini dijital platformlara taşıyan Esenler Belediyesi, kadim kültürümüze ait gelenekleri yaşatmaya devam ediyor. Bir Osmanlı geleneği olan Ramazan tembihnameleri, düzenlenen ‘Ramazan Tembihi’ adlı programla yeniden yaşatılacak. Oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu’nun sunumuyla izleyiciyle buluşacak olan programda, her gün bir tembih okunacak. Program, Şehir Ekranı TV üzerinden izleyicilerle buluşacak.
MÜSLÜMANLARA UYARILAR İÇERİYOR
- Arapçada uyarma, uyandırma anlamına gelen tembih ile Farsça kitap ve mektup anlamını taşıyan nâme kelimelerinin birleşiminden oluşan tembihname, Osmanlı’da Ramazan öncesi halka, ahlaki ve dini uyarılarda bulunmak üzere yayımlanan yazılara denilmekteydi. Mazereti olmayan tüm Müslümanların oruç tutması, beş vakit namazı camide kılması ve bu mübarek ayda nasıl davranmaları gerektiğine dair pek çok konu tembihnamelerde belirtilirdi. Tembihnameler, II. Mahmut döneminden itibaren Takvim-i Vekayi gazetesinde yayınlanmaya başlamış ve halka kitapçık olarak da dağıtılmıştır.