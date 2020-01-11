TEM’de feci kaza

İstanbul Ümraniye’de dün feci bir kaza yaşandı. Talihsiz kaza, saat 11.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden bir motosiklet, arızalandığı için emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs, sürücü frene basmasına rağmen motosikleti metrelerce aracın altında sürükledi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki eş oldukları öğrenilen Çağan ve Dilek Dereli Çokcan öldü. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Çağan ve Dilek Dereli Çokcan

ARIZA YAPINCA KENARA ÇEKTİK

Kaza görüntüsü

Arızalandığı için emniyet şeridinde bekleyen minibüsün sürücüsü Mehmet Budak “Minibüs arızalanınca emniyet şeridine çekerek, kaputu açmıştık. Motosiklet bize çarptıktan sonra otobüsün altında kaldı” diye konuştu. Çağan ve Dilek Dereli Çokcan’ın cenazeleri olay yeri ve savcının incelemesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Ekiplerin kazaya karışan otobüs ve motosikleti kaldırması sonrası otoyol trafiğe açıldı.