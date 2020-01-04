TEM'de 7 araç birbirine girdi: Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Zincirleme kaza trafikte aksamalara neden oldu.

İstanbul'daki kaza, saat 10.30 sıralarında TEM Mahmutbey-Ankara istikametinde İkitelli Köprüsü altında meydana geldi.

İddiaya göre, seyir halinde olan 34 JS 2137 plakalı aracın yavaşlaması nedeniyle arkadan gelen 6 araç zincirleme bir şekilde birbirlerine çarptı. 7 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken TEM otoyolu trafiğe kapatıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçları çekici yardımıyla çektikten sonra yolu trafiğe açtı.