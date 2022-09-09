Temel Karamollaoğlu: HDP'ye bakanlık verilmesi bana göre söz konusu değil

HDP'nin gizli ortağı olduğu değerlendirmeleri yapılan Millet İttifakı'nda, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık vaadi içeren açıklaması krize neden olmuştu. Tekin "HDP'ye bakanlık verilebilir" söylemiyle 'aday krizi' yaşayan altılı masaya adeta bombayı bıraktı. CHP'den Tekin'in açıklamalarına net bir itiraz gelmezken, İYİ Parti'den ise tepki sesleri yükseldi.

"Niye verelim?"

Konuyla ilgili tavrı merak edilen ittifak ortağı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu suskunluğunu bozdu. Bir gazeteye röportaj veren SP lideri, HDP'ye bakanlık vaadiyle ilgili olarak "Bana göre söz konusu değil. Niye verelim? Desteklerini almak için mi? O zaman öyle bir şey olsa, 'gelsin masada otursun' derler" açıklamasında bulundu. CHP'li Tekin'e de tepki gösteren Karamollaoğlu "Gürsel Bey böyle bir açıklamayı hakikaten neye dayanarak yaptı bilmiyorum"ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Meral Akşener CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık sözüne karşı sessizliğini bozdu