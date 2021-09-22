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POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı partileriyle anlaştığımız noktalar var

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şu anda hiçbir ittifak gündemimizde yok" açıklamasında bulundu. Daha önce "Millet İttifakı içinde değiliz" çıkışında bulunan Karamollaoğlu, herhangi bir ittifaka dahil olup olmayacaklarına seçim zamanı karar vereceklerini belirtse de belli prensipler konusunda Millet İttifakı içinde olan partilerle ortak noktada olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı partileriyle anlaştığımız noktalar var
Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin kongresini gerçekleştirmek üzere gittiği Samsun’da basın mensuplarının "Millet İttifakı içerisinde misiniz?" sorusuna verdiği "Millet İttifakı içinde değiliz" cevabıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

"SEÇİM ZAMANI GÖRÜŞÜRÜZ"

Politikyol'a açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, bu söylemini tekrarladı. İttifak içinde olmadıklarını belirterek "Şu anda hiçbir ittifak somut olarak gündemimizde yok. Çünkü ortada alınmış seçim kararı yok. O zaman partilerle görüşür, kendimize en yakın olan ile bir uzlaşma metni üzerinde anlaşır yerimizi alırız" dedi.

"ORTAK NOKTALARIMIZ VAR"

Karamollaoğlu, sözlerinin devamında Millet İttifakı içinde yer alan partilerle ortak noktaları olduğunu ifade etti. "Millet İttifakı'na yakın olduğunuzu anlıyorum" sözlerine cevap veren Saadet Partisi lideri, "Evet, belli prensipler konusunda Millet İttifakı içinde olan partilerle anlaştığımız noktalar var" şeklinde konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı içinde değiliz
GÜNDEM
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı içinde değiliz

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