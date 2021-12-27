Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın ortak bir politikası yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Euronews Türkçe'ye açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi lideri, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek dışında şu anda ortak bir politikasının bulunmadığını söyledi.

"İTTİFAKIN ÖNCELİĞİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK"

İttifakın önceliğinin bu sistemin değişmesi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Her partinin farklı görüşleri var. Şu anda Millet İttifakı’nın ekonomi, dış politika, sağlık politikası ya da eğitim politikası yok. Sistem değiştikten sonra bu da oturulup konuşulacak" dedi.

"HDP TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYUYOR"

Değerlendirmelerinde HDP'nin terörle arasına mesafe koyduğunu savunan Karamollaoğlu, "Şu anki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da. Onun için terörü bir tarafa bırakmamız ve demokratik şartlar altında konuşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN FAYDALI ŞEYLER YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmelerinin onun faydalı şeyler yapmadığı anlamına gelmediğini belirten Karamollaoğlu, "Başörtüsü problemini çözdüler, bana göre Ayasofya’dan daha önemli. Ayasofya bir simge ama öbürü bir insan hakkı. Siz baş örtülü bir kızımızın okumasını engellerseniz bu bir cinayettir. İmam hatip okulları açıldı, zenginleşti. Başörtülü hanımlar vekil, vali veya bakan olabiliyor. Bunların hepsi atılan müsbet adımlar" görüşünü dile getirdi.

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