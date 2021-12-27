Gündem Temel Karamollaoğlu Millet İttifakının ortak bir politikası yok
POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı'nın ortak bir politikası yok

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı’nın ekonomi, dış siyaset, sağlık ya da eğitimde ortak politikasının bulunmadığını söyledi. Karamollaoğlu, ittifakın ortak noktada buluştuğu tek konunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin değişmesi olduğunu ifade etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakının ortak bir politikası yok
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Euronews Türkçe'ye açıklamalarda bulundu. Saadet Partisi lideri, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek dışında şu anda ortak bir politikasının bulunmadığını söyledi.

"İTTİFAKIN ÖNCELİĞİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEK"

İttifakın önceliğinin bu sistemin değişmesi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Her partinin farklı görüşleri var. Şu anda Millet İttifakı’nın ekonomi, dış politika, sağlık politikası ya da eğitim politikası yok. Sistem değiştikten sonra bu da oturulup konuşulacak" dedi.

"HDP TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYUYOR"

  • Değerlendirmelerinde HDP'nin terörle arasına mesafe koyduğunu savunan Karamollaoğlu, "Şu anki noktada ümit ediyorum ki HDP de terör ile arasına mutlaka bir mesafe koyacaktır ki koyuyor da. Onun için terörü bir tarafa bırakmamız ve demokratik şartlar altında konuşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN FAYDALI ŞEYLER YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmelerinin onun faydalı şeyler yapmadığı anlamına gelmediğini belirten Karamollaoğlu, "Başörtüsü problemini çözdüler, bana göre Ayasofya’dan daha önemli. Ayasofya bir simge ama öbürü bir insan hakkı. Siz baş örtülü bir kızımızın okumasını engellerseniz bu bir cinayettir. İmam hatip okulları açıldı, zenginleşti. Başörtülü hanımlar vekil, vali veya bakan olabiliyor. Bunların hepsi atılan müsbet adımlar" görüşünü dile getirdi.

Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit
GÜNDEM
Temel Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bir babayiğit

HDP-Saadet Partisi görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmadı
GÜNDEM
HDP-Saadet Partisi görüşmesi sonrası gazetecilerden soru alınmadı

Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı partileriyle anlaştığımız noktalar var
GÜNDEM
Temel Karamollaoğlu: Millet İttifakı partileriyle anlaştığımız noktalar var
Burada olmakbüyük bir onur

'Burada olmak
büyük bir onur'

​Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor.
İlk ameliyatı oldu

İlk ameliyatı oldu

​Asiye'den güzel haberler gelsin.
Bakan Dönmez: 2022de yeni bir müjde olabilir

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

​Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı.

​Sıfır otomobilde indirim ikinci eli vurdu.

​İşte Türkiye'nin gerçek tablosu.

'​Bitcoin saadet zincirinden beter.'

​Yeni Ekonomi Modelinde düşük faizle finansman maliyeti azalacak.

​Sembol proje 'sembol' dolu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon çıkışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.