Temel Karamollaoğlu Suriye'deki iç savaştan Türkiye'yi sorumlu tuttu: İlk adımları AK Parti hükümeti attı

Spor

Alpay Özalan'dan yeni spor yasası mesajı: "Kulüpler sahipsiz kalmaz"

Türk futbolunda uzun zamandır beklenen yeni spor yasası artık sonuçlanmak üzere. Yasa ile ilgili olarak yoğun bir mesai harcayan TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, dikkat çekici mesajlar verdi.