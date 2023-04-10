Temel Karamollaoğlu tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Türk SİHA'larını hedef aldı: Hepsi hikaye

Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'ye sert sözler söyledi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı ve hükümetin adımlarını hiçe sayarak tepki çeken ifadeler kullandı.
Karamollaoğlu tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Türk SİHA'larını hedef aldı: Hepsi hikaye
Daha önce de 'Yerli değil' demişti
Karamollaoğlu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı canlı yayında da, yerli savunma sanayi olmadığını savunurken İHA ve SİHA'lar için "yerli değil" demişti. Saadet Partisi lideri daha sonra sunucunun kendisine gelen bilgiyi okuması üzerine, 'yerli değil' derken İHA ve SİHA'yı kastetmediğini belirterek her ikisinin de yüzde 98 yerli olduğunu ve terörle mücadelede önemli bir görev aldığını itiraf etmişti.
Muharrem İnce'ye de yüklendi: AK Parti'ye destek veriyorsan çık söyle
Aynı röportajda Karamollaoğlu'na “Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?” sorusu yöneltildi.
Muharrem İnce'nin adaylığının Ak Parti'ye yaradığını da söyleyen Karamollaoğlu, yaşanan durumun doğru olmadığını ifade etti.
''Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz''
Soruları yanıtlayan Temel Karamollaoğlu'nun Muharrem İnce ile ilgili son olarak şunları söyledi: