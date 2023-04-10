Temel Karamollaoğlu tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Türk SİHA'larını hedef aldı: Hepsi hikaye

''Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, Hepsi hikaye. SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA’yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede? Eskişehir’de devletin jet motor fabrikası var, modeller üretilmiş. Bir tanesi bile uçaklara, helikopterlere takılmadı.''