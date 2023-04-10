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Temel Karamollaoğlu tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Türk SİHA'larını hedef aldı: Hepsi hikaye

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Aynı gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarını hedef aldı. Ordu için kritik bir rol oynayan İHA ve SİHA'ların başarısını görmezden gelerek tepki çeken ifadeler kullanan Karamollaoğlu, "Savunma sanayide 'Şunu yaptık bunu yaptık' diyorlar, hepsi hikaye. SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA’yı yapanların başarısı" diye konuştu.

13:16 . 10/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'ye sert sözler söyledi

Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'ye sert sözler söyledi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karamollaoğlu Türk savunma sanayiinin geldiği noktayı ve hükümetin adımlarını hiçe sayarak tepki çeken ifadeler kullandı.

Karamollaoğlu tüm dünyanın övgüyle bahsettiği Türk SİHA'larını hedef aldı: Hepsi hikaye

Savunma sanayi ile ilgili soruya cevap veren Karamollaoğlu,
''Savunma sanayide şunu yaptık bunu yaptık, Hepsi hikaye. SİHA’lar yapıldı ama bu Tayyip Bey'in değil SİHA’yı yapanların başarısı. Uçakları var, motoru nerede? Eskişehir’de devletin jet motor fabrikası var, modeller üretilmiş. Bir tanesi bile uçaklara, helikopterlere takılmadı.''
diye konuştu.

Daha önce de 'Yerli değil' demişti

Karamollaoğlu, geçtiğimiz yıllarda katıldığı canlı yayında da, yerli savunma sanayi olmadığını savunurken İHA ve SİHA'lar için "yerli değil" demişti. Saadet Partisi lideri daha sonra sunucunun kendisine gelen bilgiyi okuması üzerine, 'yerli değil' derken İHA ve SİHA'yı kastetmediğini belirterek her ikisinin de yüzde 98 yerli olduğunu ve terörle mücadelede önemli bir görev aldığını itiraf etmişti.

Muharrem İnce'ye de yüklendi: AK Parti'ye destek veriyorsan çık söyle

Aynı röportajda Karamollaoğlu'na “Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?” sorusu yöneltildi.

Muharrem İnce'nin adaylığının Yedili Masaya zarar verdiğini ima eden Temel Karamollaoğlu,
"Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. Ak Parti’ye destek veriyorsan çık söyle."
dedi.

Muharrem İnce'nin adaylığının Ak Parti'ye yaradığını da söyleyen Karamollaoğlu, yaşanan durumun doğru olmadığını ifade etti.



''Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz''


Soruları yanıtlayan Temel Karamollaoğlu'nun Muharrem İnce ile ilgili son olarak şunları söyledi:

“Tabanımızda farklı tepkiler var. Bu farklı tepkileri dikkate alarak adım atma durumundayız. Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz. Tabanımız Ak Parti’yi, Sayın Erdoğan’ı tanıyor. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum.”
dedi.




#Temel Karamollaoğlu
#Muharrem İnce
#Yedili Masa
10 saat önce
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