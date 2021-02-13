Temel Karamollaoğlu: Türkiye uzaya gidemez

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Türkiye'nin 2023'te Ay'a gitme hedefi tüm dünyada geniş yankı bulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Türkiye'nin uzaya gidemeyeceğini savundu. İktidarın güvenilirliğini yitirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Ben uzaya çıkacağım, ben güçlüyüm diyecekseniz, o iş iki senede olmaz. İktidar güvenirliliğini kaybetti. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik. Milyonlarca lira para ödedik biz buna. Daha kendi arabasının motorunu yapmaktan bile aciz iktidar nasıl uzaya gidecek?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünyada ses getirdi. Türkiye'nin uzay hedefine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uzay komedisi" açıklamasında bulunurken Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da bu hedefin gerçekleşemeceğini savundu.
"Uzaya gitmek paraya bağlı"
Halk TV'nin canlı yayın konuğu olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Uzayla ilgili bir sürü kitap var. Bizim gençliğimizde onlar gündemdeydi. Uzay'a gitmek toplumda yeni bir hava oluşturmak için, "Biz ne kadar ileri bir hedef göstererek" söylenen bir söz. Üzülüyorum. Sadece ABD ve Rusya'nın Uzay'a insan gönderme imkanı var. Uzaya gitmek paraya bağlı.
"Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik"
Ben uzaya çıkacağım, ben güçlüyüm diyecekseniz, o iş iki senede olmaz. İktidar güvenirliliğini kaybetti. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik. Milyonlarca lira para ödedik biz buna. Daha kendi arabasının motorunu yapmaktan bile aciz iktidar nasıl uzaya gidecek?
Uzaya gidecek kişinin vücudunun bile uzay ortamına alışması için iki seneden fazla süre lazım. Bu iş yaklaşık 100 milyar dolara mal olur. İktidar kendisi mahçup olur. O zaman gelince zaten bu laf unutulur."