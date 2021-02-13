Gündem Temel Karamollaoğlu Türkiye uzaya gidemez
POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu: Türkiye uzaya gidemez

Türkiye'nin Milli Uzay Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Türkiye'nin 2023'te Ay'a gitme hedefi tüm dünyada geniş yankı bulurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da Türkiye'nin uzaya gidemeyeceğini savundu. İktidarın güvenilirliğini yitirdiğini belirten Karamollaoğlu, "Ben uzaya çıkacağım, ben güçlüyüm diyecekseniz, o iş iki senede olmaz. İktidar güvenirliliğini kaybetti. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik. Milyonlarca lira para ödedik biz buna. Daha kendi arabasının motorunu yapmaktan bile aciz iktidar nasıl uzaya gidecek?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin "2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz." ifadeleri, tüm dünyada ses getirdi. Türkiye'nin uzay hedefine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Uzay komedisi" açıklamasında bulunurken Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da bu hedefin gerçekleşemeceğini savundu.

"Uzaya gitmek paraya bağlı"

Halk TV'nin canlı yayın konuğu olan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, "Uzayla ilgili bir sürü kitap var. Bizim gençliğimizde onlar gündemdeydi. Uzay'a gitmek toplumda yeni bir hava oluşturmak için, "Biz ne kadar ileri bir hedef göstererek" söylenen bir söz. Üzülüyorum. Sadece ABD ve Rusya'nın Uzay'a insan gönderme imkanı var. Uzaya gitmek paraya bağlı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
OYNAT 02:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran açıklama: Uzaya Türk vatandaşı göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Uzay Programı tanıtım toplantısında konuştu. Milli Uzay Programı'ndaki 10 hedefi 'Gökyüzüne bak Ay'ı gör' sloganı ile açıklayan Erdoğan, 'Onuncu ve son hedefimiz. Bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Eminim ki birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler var. Uzaya bir vatandaşımızı göndermeyi turistik bir gezi olarak değil gelecek nesillere yol gösterecek bilim misyonu olarak tasarlıyoruz. Uzaya gitme niteliklerine sahip bir kişiyi gönüllüler arasından seçerek gerekli eğitimleri almasını sağlayıp uzaya göndereceğiz. Bu sayede bilimsel deney yapma imkanına kavuşacağız' dedi.

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"Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik"

Ben uzaya çıkacağım, ben güçlüyüm diyecekseniz, o iş iki senede olmaz. İktidar güvenirliliğini kaybetti. Hiçbir vaadi yerine getiremedi. Hala kendi aracımızı tamamen yapacak noktaya gelemedik. Milyonlarca lira para ödedik biz buna. Daha kendi arabasının motorunu yapmaktan bile aciz iktidar nasıl uzaya gidecek?

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  • Uzaya gidecek kişinin vücudunun bile uzay ortamına alışması için iki seneden fazla süre lazım. Bu iş yaklaşık 100 milyar dolara mal olur. İktidar kendisi mahçup olur. O zaman gelince zaten bu laf unutulur."

Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı
OYNAT 00:59
Karamollaoğlu: Hilafeti Atatürk değil AK Parti kaldırdı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Halk TV'de katıldığı programda ilginç iddialarda bulundu. Karamollaoğlu hilafetin AK Parti tarafından kaldırıldığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı: Türkiye'de aslında hilafet vardı. Ancak, bu arkadaşlar (AK Partililer) ortadan kaldırdılar. Hilafet kaldırılırken Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği bir söz vardı; Hilafet TBMM şahsı manevisinde mündemiç olduğu için kaldırılmamıştır. Yani hilafet kalkmadı. Siz (AK Partililer) meclisin gücünü ortadan kaldırınca hilafeti siz yok ettiniz Kaynak: Karamollaoğlu'na göre hilafet devam ediyordu, AK Parti kaldırdı.

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