Gündem Temel Karamollaoğlundan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çıkışı İslam ülkeleri merkezi yapabiliriz
POLİTİKA

Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi' çıkışı: İslam ülkeleri merkezi yapabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katıldığı Halk TV yayınında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, “Aklımdan bazen geçiyor. Olur mu oturur mu oturmaz mı da... Acaba İslam ülkelerinin merkezi haline getirilebilir mi? Birleşmiş Milletler gibi” dedi. Saadet Partisi lideri, Külliye’nin çevresinden de geçmemeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Temel Karamollaoğlundan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çıkışı: İslam ülkeleri merkezi yapabiliriz
​Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Özlem Akarsu Çelik'in sunduğu Liderler Özel programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ...'

“İktidara gelirseniz o mekan (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) ne olacak?”sorusuna cevap veren Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Aklımdan bazen geçiyor. Olur mu oturur mu oturmaz mı da... Acaba İslam ülkelerinin merkezi haline getirilebilir mi? Birleşmiş Milletler gibi... Öyle bir şey olursa geri kalmış ülkelere bir mekan olur.

Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni İslam ülkeleri merkezi yapmak aklımdan geçiyor
OYNAT 00:34
Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni İslam ülkeleri merkezi yapmak aklımdan geçiyor
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni İslam ülkeleri merkezi yapmak düşüncesinin olduğunu söyledi. Halk TV yayınında “İktidara gelirseniz o mekan (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) ne olacak?” sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, “Aklımdan bazen geçiyor. Olur mu oturur mu oturmaz mı da... Acaba İslam ülkelerinin merkezi haline getirilebilir mi? Birleşmiş Milletler gibi” dedi. Saadet Partisi lideri, Külliye'nin çevresinden geçmemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.


'ETRAFINDAN GEÇMİYORUM'

Saadet Partisi lideri, "Oranın (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) çevresinden geçerken ne hissediyorsunuz" sorusuna da ilginç bir cevap verdi. Karamollaoğlu, "Geçmemeye çalışıyorum. Hakikaten oradan geçerken rahatsızlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanını adayının partili olabileceğini belirtti: Tarafsız olması lazım
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanını adayının partili olabileceğini belirtti: Tarafsız olması lazım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı
ÖZGÜN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı

Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı
GÜNDEM
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı
Alev alev yandı

Alev alev yandı

Otobanda dehşete düşüren görüntü.
Yarı final için sahaya çıkıyorlar

Yarı final için
sahaya çıkıyorlar

Dünya Kupası'nda bugün iki maç oynanacak.
Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl koridorundan az gelişmiş ülkelere imkanlar gönderilecek.

​40 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılıyor.

​Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

​Gerçek mi iftira mı ortaya çıksın.

Çocuğa cinsel istismar iddiaları: Mağdura her türlü destek verilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.