Temel Karamollaoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı Külliyesi' çıkışı: İslam ülkeleri merkezi yapabiliriz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Özlem Akarsu Çelik'in sunduğu Liderler Özel programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ...'

“İktidara gelirseniz o mekan (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) ne olacak?”sorusuna cevap veren Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Aklımdan bazen geçiyor. Olur mu oturur mu oturmaz mı da... Acaba İslam ülkelerinin merkezi haline getirilebilir mi? Birleşmiş Milletler gibi... Öyle bir şey olursa geri kalmış ülkelere bir mekan olur.”

OYNAT 00:34 Temel Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni İslam ülkeleri merkezi yapmak aklımdan geçiyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni İslam ülkeleri merkezi yapmak düşüncesinin olduğunu söyledi. Halk TV yayınında “İktidara gelirseniz o mekan (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) ne olacak?” sorusuna cevap veren Karamollaoğlu, “Aklımdan bazen geçiyor. Olur mu oturur mu oturmaz mı da... Acaba İslam ülkelerinin merkezi haline getirilebilir mi? Birleşmiş Milletler gibi” dedi. Saadet Partisi lideri, Külliye'nin çevresinden geçmemeye çalıştığını da sözlerine ekledi. BiP'te paylaş

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'ETRAFINDAN GEÇMİYORUM'

Saadet Partisi lideri, "Oranın (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) çevresinden geçerken ne hissediyorsunuz" sorusuna da ilginç bir cevap verdi. Karamollaoğlu, "Geçmemeye çalışıyorum. Hakikaten oradan geçerken rahatsızlık duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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