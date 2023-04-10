Temel Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: AKP’ye destek veriyorsan çık söyle

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde 600 milletvekili seçilecek. Partiler yapılan başvurulara göre illerde listelerini oluşturdu. Muharrem İnce’nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi milletvekili adayları partinin seçmenleri tarafından sorgulanıyor. Muharrem İnce 100 bin imzayı toplayarak cumhurbaşkanı adayı olurken, partisi de herhangi bir ittifak içinde yer almayarak kendi logosu ile seçimlere girecek. Memleket Paktisi milletvekili listesi YSK'ya verildi. Peki, Memleket Partisi milletvekil adayları kimdir? Memleket Partisi milletvekili adayları belli oldu mu?