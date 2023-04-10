Temel Karamollaoğlu'ndan Muharrem İnce'ye: AKP’ye destek veriyorsan çık söyle

Temel Karamollaoğlu, Muharrem İnce'ye sert sözler söyledi
Cumhurbaşkanı adaylarının ardından milletvekili adayları da belirlenirken Yedili Masadan Muharrem İnce'ye yönelik sataşmalar da sürüyor. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmasıyla birlikte siyasette gündem iyice hareketlendi. Cumhuriyet'in yaptığı röportajda Temel Karamollaoğlu'na
“Muharrem Bey’in aday olmasının seçime etkisi ne olur?”
sorusu yöneltildi.
"Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum"
"Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum"
Muharrem İnce'nin adaylığının Yedili Masaya zarar verdiğini ima eden Temel Karamollaoğlu,
"Muharrem Bey'in böyle bir adımı neden attığını anlamıyorum. Bu mantıklı değil. Ak Parti’ye destek veriyorsan çık söyle."
dedi.
Muharrem İnce'nin adaylığının Ak Parti'ye yaradığını da söyleyen Karamollaoğlu, yaşanan durumun doğru olmadığını ifade etti.
''Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz''
''Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz''
Soruları yanıtlayan Temel Karamollaoğlu'nun Muharrem İnce ile ilgili son olarak şunları söyledi:
“Tabanımızda farklı tepkiler var. Bu farklı tepkileri dikkate alarak adım atma durumundayız. Ümit ediyoruz ki ciddi bir sapma olmaz. Tabanımız Ak Parti’yi, Sayın Erdoğan’ı tanıyor. Buna rağmen milletin sağ duyusunun hakim olacağını, birinci turda bu işin biteceğini ümit ediyorum.”
dedi.
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32 dakika önce