Temizlik görevlisi çocuk parkındaki çekirdek kabuklarını tek tek topladı
Aksaray'da, bir temizlik görevlisinin çocuk parkında yere atılan çekirdek kabuklarını elleriyle topladığı anları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, temizlik görevlisi takdir toplarken, çekirdeği atanlara ise tepki yağdı.
Aksaray Belediyesi temizlik görevlisi, Şamlı Mahallesi 3004 Sokak'taki çocuk parkında, bankların çevresinde yere atılan çekirdek kabuklarını tek tek kartonun içine topladı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntü, kısa sürede birçok beğeni aldı. Görüntüyü çeken kişi, 'Parkta çekirdekleri elleriyle temizleyen güzel insan. Lütfen biraz saygı duyalım' notuyla paylaşım yaptı. Temizlik görevlisi, sosyal medyada takdir topladı.