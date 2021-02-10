Temizlik görevlisi çocuk parkındaki çekirdek kabuklarını tek tek topladı

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Defineciler iş makineleri ile talan etti: 2700 yıllık tümülüsler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Bintepeler diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı olarak bilinen 2 bin 700 yıllık tümülüsler, define uğruna iş makineleri ile talan edildi. 2 tümülüs yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, 90'a yakın tümülüsün korunması için çalışma başlatıldı.