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KONYA

Konya haberleri... Temizlik işçisi bulduğu 35 bin liralık çeki sahibine teslim etti

Temizlik işçisi buldu: 35 bin liralık çeki sahibine teslim etti

Konya'da bir belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Kerem Atçeken, temizlik yaptığı sırada bulduğu 35 bin lira değerindeki çeki sahibine teslim etti.

Haber Merkezi AA

Karatay Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Atçeken, belediye hizmet binası çevresinde görevini yaptığı sırada yerde 35 bin liralık çek buldu. Mahalle muhtarı ve belediye yetkililerinden destek alan Atkeçen, 2 gün sonra bulduğu esnaf Ali Albayrak'a çeki teslim etti.

Atçeken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belediye hizmet binası yakınında 4-11 vardiyasında çalışırken, yerde bir çek buldum. Önce kendim sahibini aramaya çalıştım. Bulamayınca Sancak Mahallesi Muhtarlığı ve belediyemizden yardım istedim. 2 gün sonra mahalle muhtarlığı bana dönüş yaptı. Ben de çeki sahibine teslim ettim" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı altınla ödüllendirdi

Atçeken’in bu davranışı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından altın hediye edilerek ödüllendirildi.

Kılca, belediye bünyesindeki her temizlik görevlisinin aynı davranışta bulunacağından şüphe duymadığını belirterek, "Arkadaşımızı tebrik ediyorum. Kendisine yakışanı yapmış ve bir esnafımızı büyük bir külfetten kurtarmıştır. Bu davranışın herkese örnek olmasını isteriz" dedi.

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