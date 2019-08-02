​Temmuzda 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çıtaklı, "Temmuz ayında mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çıtaklı, "Temmuz ayında mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.
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