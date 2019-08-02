Gündem Temmuzda 17si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Temmuzda 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi - Son dakika

Temmuzda 17'si üst düzey 165 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Temmuz ayında 17'si üst düzey olmak üzere toplam 165 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Tvnet
Güvenlik güçleri, operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.
Güvenlik güçleri, operasyonlarını başarıyla sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çıtaklı, "Temmuz ayında mavi kategoride aranan 2, turuncu kategoride aranan 2, gri kategoride aranan 13 olmak üzere 17 üst düzey terörist dahil toplam 165 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

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