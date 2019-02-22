Gündem Tendürek Geçidinde TIR ikiye bölündü 1 ölü
AĞRI

Tendürek Geçidi'nde TIR ikiye bölündü: 1 ölü

Tendürek Geçidi'nde TIR ikiye bölündü: 1 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.
Tırın yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu aracın şoförü hayatını kaybetti.

Van'dan Ağrı istikametine seyretmekte olan Hasan Yılmaz'ın (37) kullandığı 80 HB 281 plakalı gübre yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Gökçebulak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Bariyer, çarpmanın etkisiyle ters dönen tırın içinden geçti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ekipleri, tır şoförü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

  • Yılmaz'ın cenazesi Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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