Terhisine 80 gün kalmıştı: Kalp krizi geçirerek vefat eden asker Balıkesir'de defnedildi

Ukraynalı Alyona'dan erkek çocuğuna isim önerisi: Tabii ki Bayraktar

Bayraktar TB2 İHA'ların Ukrayna savunmasında gösterdiği üstün başarı, Ukraynalıların Türkiye'ye olan sevgisini de artırdı.



Bir Türk ile evli olan ve İstanbul'da yaşayan Alyona'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu. Alyona, Ukraynalıların kendi arasındaki esprilerinde oğullarına isim önerisi sorduklarında, 'tabii ki Bayraktar' dediklerini ifade etti.

