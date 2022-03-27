Gündem Terhisine 80 gün kalmıştı Kalp krizi geçirerek vefat eden asker Balıkesirde defnedildi
BALIKESİR

Terhisine 80 gün kalmıştı: Kalp krizi geçirerek vefat eden asker Balıkesir'de defnedildi

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki 48'inci Hudut Tugay Komutanlığı'nda geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden tankçı er Enis Alkır'ın (20) cenazesi, Balıkesir'de toprağa verildi.

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Haber Merkezi AA
Terhisine 80 gün kalmıştı: Kalp krizi geçirerek vefat eden asker Balıkesirde defnedildi
Kalp krizi geçirerek vefat eden asker Balıkesir'de defnedildi

Terhisine 80 gün kala yaşamını yitiren Alkır'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Bağlarbaşı Camisi'ne getirildi.

Alkır'ın naaşı, Balıkesir Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Çınarlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Enis Alkır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Bülent Yıldız, MHP İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve vatandaşlar katıldı.
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