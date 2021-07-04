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ŞANLIURFA

Termometreler 47 dereceyi gösterince ortaya bu manzaralar çıktı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde termometreler öğleden sonra 47 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için ilginç yöntemler denedi.

Haber Merkezi İHA
Termometreler 47 dereceyi gösterince ortaya bu manzaralar çıktı
Termometreler 47 dereceyi gösterince ortaya bu manzaralar çıktı.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa’da hafta içi 45 derecenin üstüne çıkan sıcakların birkaç derede düşmesiyle il merkezinde vatandaşlar rahat bir nefes alırken, Ceylanpınar ilçesinde ise öğleden sonra termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Sıcak bunalttı

Sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi. Bazı vatandaşlar başlarının üstünü kapatıp güneşin etkisini azaltmaya çalışırken, bazıları ise parklardaki fıskiyelerden akan su ile ellerini yüzlerini yıkadı. Sıcağın etkisiyle bunalan bir vatandaş, araç yıkamak için kullanılan tazyikli su ile kendini ıslattı. Elbiseleriyle dakikalarca suyun önünde duran şahıs, serinlemenin tadını çıkarttı. En ilginç görüntü ise bir düğünde kaydedildi. Düğüne katılan davetliler, oyun oynayıp halay çektikten sonra sıcağa daha fazla dayanamayıp elbiseleriyle havuza atladı.

56 dereceye kadar çıktı


İlçede esnaflık yapan Aziz Sarmaca, havaların çok sıcak olduğunu söyleyerek, “Bizim burada kavurucu sıcaklar var. Ceylanpınar zaten Türkiye’nin en sıcak bölgesi. Dükkanın içini sulayarak, pervaneyi açarak serinlemeye çalışıyoruz ama o da fayda etmiyor. Çok aşırı derecede sıcak. Aşağı yukarı 55-60 derece bir sıcaklık var. Artık bunalıyoruz. Rabbim bize yardımcı olsun” diye konuştu.

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