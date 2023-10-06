Terör mevzileri ateş altında: 15 hedef daha imha edildi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen hava harekatları başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyine yeni bir hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Türk savaş uçakları, terör örgütü PKK/YPG'ye ait 15 hedefi daha imha etti.
Sorumlu düzeyde çok sayıda terörist öldürüldü
Yerli ve milli mühimmatların kullanıldığı operasyonlarda, sorumlu düzeyde olanların da yer aldığı çok sayıda terörist öldürüldü.
"Her türlü tedbir alınmıştır"
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."