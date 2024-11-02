Terör örgütü DEAŞ mensubu 24 kişi tutuklandı

DEAŞ operasyonunda 34 kişi gözaltına alınmıştı.
DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın illegal mescit ve medrese faaliyetlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 34 şüpheliden 23'ü tutuklandı. Şüphelilerden 10'u hakkında imza atma yükümlülüğü, 1'i hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.
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