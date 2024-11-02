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Terör örgütü DEAŞ mensubu 24 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ mensubu 24 kişi tutuklandı

08:272/11/2024, Cumartesi
G: 2/11/2024, Cumartesi
DHA
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DEAŞ operasyonunda 34 kişi gözaltına alınmıştı.
DEAŞ operasyonunda 34 kişi gözaltına alınmıştı.

DEAŞ silahlı terör örgütüne yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 34 kişiden 24'ü tutuklandı.

#DEAŞ
#Terör
#Operasyon

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