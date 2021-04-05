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POLİTİKA

Terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağları deşifre edildi: 22 şüpheli gözaltında

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarını deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Terör örgütü PKK ile Özgür Kadın Hareketinin ilişki ağları deşifre edildi: 22 şüpheli gözaltında
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Özgür Kadın Hareketi'nin, üyelerinin terör örgütü adına siyasi- ideolojik eğitim almalarına 'dernek' ve 'platform' adı altında destek olduğu, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak, kadınları saflarına çektiği, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenlediği yönünde bilgiler elde etti.

  • Çalışmalar sonucu belirtilen faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah kent genelinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

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