PKK/KCK adına siber saldırılarla örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 21 kişi hakkında gözaltı kararı

Gündem

Cindoruk: Krizi fırsata çevirip 12 Ada’yı isteyebiliriz, Türkiye Ege’deki ada ve kayalıklara el koyacağını açıklamalı

Milli Merkez Başkanı ve TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi değerlendirdi. Cindoruk, “Yunanistan krizi Meis Adası'na asker gönderecek derecede tırmandırdığına göre bizim de Yunanistan politikalarımızda bazı değişiklikler yapmamız gerekir. Krizi fırsata çevirip 12 Ada'yı isteyebiliriz, Türkiye Ege’deki ada ve kayalıklara el koyacağını açıklamalı” dedi.