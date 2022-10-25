Gündem Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı
EDİRNE

Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistana kaçarken yakalandı
Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi A.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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