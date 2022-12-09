Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.K'yi yakaladı.Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. OYNAT 00:59 İşgalci İsrail askerleri 16 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeybatısındaki Abud köyünde, işgalci İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli Ziya Muhammed Şefik er-Rimavi'nin (16), cansız bedeni Ramallah Hastanesi'nin morguna getirildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2241926'); PID2.render('pid#comment-count-2241926'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder OYNAT 00:54 Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanları, partisinin vizyon programına video konferans ile katıldı. Bu duruma gelen eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, 'Bizim milletimiz teknolojiyi de görsün. Oturduğum yerden Amerika'yı izliyorum. Bilinçli bir tercihti' ifadelerini kullandı. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2241925'); PID2.render('pid#comment-count-2241925'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 8 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Sebze ve Meyve Halinde, bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark etti. Piyasaya sürülmek üzere Niğdeden Şanlıurfaya getirildiği belirlenen çürümüş soğanlara el koyan ekipler, iş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenledi. 22 ton soğan, kepçeyle kamyona yüklendikten sonra çöp merkezinde imha edildi. Şanlıurfa'da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sebze meyve halinde yaptıkları denetimlerde 22 ton çürümüş soğan ele geçirdi. Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2073486'); PID2.render('pid#comment-count-2073486'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder FOTOĞRAF 17 Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı. Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Biden, Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta ifadelerini kullandı. Rusyanın Bout vatanına döndü sözcü ile doğruladığı takas ABDde resmen infiale neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinin eski danışmanlarında Sergei Markov takas için Putin, Bidenı yendi yorumunda bulundu. Markovn sözleri ABDnin en çok okunan gazetelerinden birisi olan New York Posta manşet oldu. Gazete Markovun bu sözlerini başlıktan okurlarına duyurdu. Haberde Markovun şu ifadelerine de yer verildi;Görüşüşe göre casusumuzu geri aldık ve karşılığında sıradan bir kızı onlara verdik. Takas tamamen bizim lehimize. Fox News ise kıdemli bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ile görüştü. Fox News, söz konusu kaynağın Ölüm Taciri Viktor Boutun silah kaçakçılığına devam edebileceğini belirttiğinin altını çizdi Haberde Üst düzey bir savunma yetkilisi, Rus silah tüccarı Viktor Boutun yasadışı silah kaçakçılığına geri dönebileceğinden ve böylece dünya çapında ölümcül çatışmaları körükleyebileceğinden endişe ediyor ifadelerine yer verildi. CNN Internationalda yayınlanan bir analizde Evet, bu Putin için bir zafer. Ancak yaşananlar Rus liderin askeri elitleri memun etme ihtiyacını da ifşa ediyor yorumunda yer verildi. ABDli politikacı Marjorie Taylor Greene ise Bidenın görevden alınması gerektiğini duyurdu.Bidenın serbest bıraktığı Bout kaç kişiyi öldürecek diyen Greene Bidenın görevini kötüye kullandığını öne sürdü. Kötü şöhretli silah tüccarı, 55 yaşındaki Viktor Bout aynı zamanda ölüm tüccarı olarak da tanınıyor. Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Taylandın ortak düzenlediği bir operasyonla Taylandda yakalandı. ABDde hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.Afganistanda Talibandan, Libyada Muammer Kaddafiye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Boutun askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldi.ABD’li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor. Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner Rusyada tutuklu ABDli kadın basketbolcu Brittney Griner ABD'de infiale yol açan takas: Putin Biden'ı yendi 'Ölüm tüccarı' olarak bilinen Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un Rusya ile yapılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılması ABD'de infiale yol açtı. 'Putin, Biden'ı yendi' yorumlarının yapıldığı takas sonrası Biden'ın görevden alınması için çağrıda bulunuldu. {{ entity.comments.quantity }} YORUM BİR YORUM YAZIN PID2.render('pid#reaction-template-2073483'); PID2.render('pid#comment-count-2073483'); BiP'te paylaş Telegram'da paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder