Terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Taylandın ortak düzenlediği bir operasyonla Taylandda yakalandı. ABDde hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.Afganistanda Talibandan, Libyada Muammer Kaddafiye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Boutun askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor.