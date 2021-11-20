Gündem Terör örgütü PKKya darbe üstüne darbe
ANKARA

Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Terör örgütü PKKya darbe üstüne darbe
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MSB son dakika olarak duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

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