Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe

MSB son dakika olarak duyurduğu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.



Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde iki, Zeytin Dalı bölgesinde bir ve Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/5LL58GrXC9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021

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