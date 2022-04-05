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Gündem Terör örgütü PKKya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
İSTANBUL

Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan öğretmen, Hakkari'de görev yaptığı okulda öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKKya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan öğretmen, Hakkari'de görev yaptığı okulda öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'de bir okulda öğretmenlik yapan ve öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen M.B.D'nin (46) Üsküdar'da bir adreste olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Hakkında gizli tanık beyanı bulunan ve örgütsel dokümanlarda adı geçen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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