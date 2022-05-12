Gündem Terör örgütü PKKya eleman temin eden 25 şüpheli yakalandı
İSTANBUL

Terör örgütü PKK'ya eleman temin eden 25 şüpheli yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin ettikleri ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü PKKya eleman temin eden 25 şüpheli yakalandı
Arşiv.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bir çalışma kapsamında, Y.K. isimli zanlının PKK/KCK'nın sözde İstanbul Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sosyal medya sorumlusu olduğu, şüpheliler M.İ, M.Ö, Y.K. ve S.K'nin çok sayıda kişinin örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalarda şüpheli B.D'nin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği, şüpheli Ö.R.K'nin ise eylem hazırlığı kapsamında el yapımı patlayıcı madde ve molotofkokteyli malzemesi arayışı içinde olduğu belirlendi.

Örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi

Zanlıların PKK/KCK'nin dağ kadrosundan aldığı talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi problemleri olan ve suça karışmış gençlerle irtibata geçtikleri, daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformları düzenleyerek gençlere örgütsel eğitim verdikleri, terör örgütüne sempati duyan kişiler arasından örgüte eleman kazandırdıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 25 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, iki tabanca, terör örgütü PKK/KCK'ya ait flamalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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