Gündem Terör örgütü PKKya kış darbesi Kapan ve Kıran operasyonlarıyla teröristlerin girilemez dedikleri inleri imha etti
ANKARA

Terör örgütü PKK'ya kış darbesi: 'Kapan' ve 'Kıran' operasyonlarıyla teröristlerin 'girilemez' dedikleri inleri imha etti​

Terör örgütü PKK'ya kış darbesi: 'Kapan' ve 'Kıran' operasyonlarıyla teröristlerin 'girilemez' dedikleri inleri imha etti

Yurt içi ve dışında terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri, geride kalan kış mevsiminde aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 191 teröristi etkisiz hale getirerek örgüte ağır darbe vurdu. Güvenlik güçleri, "Kapan" ve "Kıran" operasyonlarıyla teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inleri imha etti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için sivilleri, çocukları ve bebekleri dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik kış mevsiminde düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün sözde sorumlularının da bulunduğu 191 terörist etkisiz hale getirilerek örgütün kış üslenmesine ağır darbe indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının, ülkenin huzur ile kardeşliğini bozmaya çalışan terör örgütlerine yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

Gece gündüz ve kar kış demeden şehir merkezi ile kırsal alanların yanı sıra yurt dışında da teröristlerin peşini bırakmayan, olumsuz hava koşullarına rağmen haftalarca arazide kalarak operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, terör örgütü YPG/PKK'ya kış mevsiminde ağır darbe vurdu.

1 Aralık 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasında terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında 16 güvenlik görevlisi şehit oldu, yaralanan 9 güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Örgütün kış üslenmesinde olduğu aralık, ocak ve şubat aylarında yurt içi ve dışındaki hava ve kara operasyonlarında aralarında sözde sorumluların da bulunduğu 191 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı terör örgütü PKK'ya ve gençlik yapılanmasına yönelik bu süreçte birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 669 şüpheliden 216'sı tutuklandı, bazı şüphelilerin ise emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Teröristlerin inleri imha edildi

Güvenlik güçleri, yurt içi ve dışında terör unsurlarını yok etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Jandarma komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri, sıfırın altında 30 dereceyi bulan soğuk hava ve sert kış koşullarına rağmen düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine izin vermedi.

Geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği "Kıran" operasyonları tamamlandı, bazı bölgelerde "Kapan" operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan operasyonlarda örgütün sığınak ve barınakları, teröristlerin "girilemez", "ulaşılamaz" dedikleri inleri tek tek imha edildi.

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Sözde sorumluları etkisiz hale getirildi

Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, söz konusu aylarda terör örgütünün bazı sözde sorumlularını da etkisiz hale getirdi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 6 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristten "Alişer" kod adlı Yücel Kandemir'in, Erzurum'un Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca, Şenyayla bölgesinde 7-8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride 300 bin lira ödülle aranan sözde Şenyayla sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Erdal Tekay, sözde "Amed Eyaleti Dorşin Gücü" sorumlusu "Ciwan Tolhildan" kod adlı Musa Kalkan ile 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İran'dan Türkiye'ye giren PKK'lı terörist Aziz Oruç ile HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek, 12 Aralık'ta Ağrı kara yolunda yakalandı. Ekelek'in, terörist Oruç'a yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalıştığı öğrenildi.

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenledi. Kandil'deki operasyonda iki kadın terörist yakalanarak Van'a getirildi.

"Gri" kategorideki terörist etkisizleştirildi

Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride yer alan PKK'lı terörist Ömer Oran, 8 Şubat'ta Erzurum'da etkisiz hale getirildi. Terörist Oran'ın terör örgütü PKK'nın sözde Karayazı grup sorumlusu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta 16 Şubat'ta terör örgütünün "saldırı ve sabotaj birimi sorumlusu"nun da arasında olduğu PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, 25 Şubat'ta MİT ve TSK tarafından Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısının şubat sonu itibarıyla 49'a yükseldiğini bildirdi.

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