Terör örgütü propagandası yapan askere hapis cezası

Trabzon'da vatani görevini yaparken nöbet duvarına silahlı terör örgütlerinin ismini yazdığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan er, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, geçtiğimiz Nisan ayında Trabzon İl Jandarma Komutanlığında vatani görevini yaparken nöbet duvarına bölücü terör örgütü "PKK" ve "YPG" yazdığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından tutuklu yargılanan Sedat Bilan ile yakınları ve avukatı katıldı.

Tutuklu sanık Bilan, savunmasında, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Bu tür örgütlerle bağlantım yok. Asla terör örgütü propagandası amacıyla yazmadım. Bir an boşluğa geldim ve bu yazıyı yazdım. Propaganda amacıyla yazsam kendi kimliğimi açık edecek şekilde yazmazdım. Tahliye olup bir an önce askerliğimi tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın "kamu malına zarar vermek" suçundan beraatine, "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek tahliyesine karar verdi.