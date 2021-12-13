Gündem Terör örgütü sloganları atılmıştı HDPnin İstanbul kongresine soruşturma
İSTANBUL

Terör örgütü sloganları atılmıştı: HDP'nin İstanbul kongresine soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca dün gerçekleştirilen HDP İstanbul İl Kongresi’nde tespit edilen eylemlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi İHA
Terör örgütü sloganları atılmıştı: HDPnin İstanbul kongresine soruşturma
HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi için soruşturma başlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İstanbul 4. Olağan İl Kongresi dün, Küçükçekmece’de gerçekleştirilmişti. Kongrede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sloganlar atılarak örgütsel marşlar söylenmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, tespit edilen suç unsurlarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.

  • Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında suç eylemlerine karışan şüphelilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
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HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
HDP tarafından İstanbul'da düzenlenen dördüncü olağan kongrede, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Kongre salonundaki HDP'liler, bir de PKK marşı okuyup ant içti.


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