Terör örgütü üyelerine kapı açan hastane

Terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki uzantılarından biri olan ve PKK'nın akademisyen yapılanması Kurd-Akad Derneği tarafından düzenlenen 'Kürt Doktorlar ve Müttefik Meslekler Konferansı' konulu konferansa, TTB'nin Merkez Konsey Üyesi Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın sözde 'Kuzey Kürdistan temsilcisi' olarak katılacağı ortaya çıktı.