Terör örgütü üyelerine kapı açan hastane
Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey Üyesi, Uzm. Dr. Halis Yerlikaya'nın terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen Kurd-Akad isimli derneğin İngiltere'de düzenlediği etkinlikte 'Kuzey Kürdistan' başlığı altında sunum yaptığı belirlenmişti. Bunun üzerine SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi’nden kovulan Yerlikaya, Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nde işe alınmıştı.
Hastanenin tek terör destekçisi çalışanı değil
Ancak Diyarbakır Özel Batı Hastanesi’nin bünyesinde çalışan tek terör destekçisi hekimin Halis Yerlikaya olmadığı ortaya çıktı. Hastanenin özellikle acil servisinde çalışan bazı doktorların da FETÖ soruşturmaları kapsamında ihraç edildikleri öğrenildi.
FETÖ’cülere kucak açan hastane
Diyarbakır Bati Hastanesi acil servis doktorlarından Ömer Kılınç 2018 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde araştırma görevlisiyken FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildi. Yine hastanenin acil servis doktorlarından olan Mehmet Veysi Ülgen de görevden ihraç edilen isimlerden.