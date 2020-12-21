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Gündem Terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan kişi havalimanında yakalandı
İSTANBUL

Terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan kişi havalimanında yakalandı

Terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan kişi havalimanında yakalandı

İran'da vefat etmiş bir kişi adına rüşvet vererek temin ettiği İran Pasaportu'yla Türkiye'ye giriş yapmak isteyen ve başta PKK terör örgütü üyeliği olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan Türk vatandaşı Rıdvan Bayram (40),Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü risk analiz polislerinin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Risk Analiz polisleri yurt dışından gelen yolcuların pasaport kontrolü yaptığı sırada İran pasaportlu Rashid Hassanzadeh Sourmanabadi adına çıkartılmış orijinal pasaportla ülkeye giriş yapan bir yolcudan şüphelendi. Ekipler bunun üzerine yolcunun belgelerini istedi. Yapılan ilk incelemede ibraz edilen İran Pasaportu'nun sahte olmadığı tespit edildi. Şüpheli tavırlara devam eden yolcunun parmak izini alan polis ekipleri yapılan GBT kontrolünde şüpehlinin Türk vatandaşı Rıdvan Bayram olduğu tespit edildi.


POLİS SORUŞTURMAYI GENİŞLETTİ

Rüşvet vererek İran makamlarından aldığı İran pasaportuyla Türkiye'ye giriş yapmak isterken yakayı ele veren Bayram'ın 5 suçtan arandığı ortaya çıktı. 40 yaşındaki Türk vatandaşının daha önce birçok kez Türkiye'ye giriş çıkış yaptığı tespit edildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri Rıdvan Bayram'ın PKK terör örgütü üyeliği, eşini kasten öldürme ve uyuturucu ticareti suçlarından arandığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 40 yaşındaki Türk vatandaşı mahkemeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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