Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor: İkna yoluyla teslim olan sayısı 55'e yükseldi İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükseldi.

Haber Merkezi 08 Mart 2020, 19:22 Son Güncelleme: 08 Mart 2020, 19:37 Yeni Şafak