Gündem Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor İkna yoluyla teslim olan sayısı 55e yükseldi
ANKARA

Terör örgütünde çözülmeler devam ediyor: İkna yoluyla teslim olan sayısı 55'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, 4 teröristin ikna yoluyla, 1 teröristin ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütünde ikna yoluyla teslim olmalar devam ediyor. Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.

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GÜNDEM
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  • Bu kapsamda bugün Emniyet ve Jandarma birimlerinin ikna çalışması neticesinde; 4 terörist ikna yoluyla, 1 terörist ise örgütten kaçarak Şırnak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55

Böylelikle bu yıl terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 55’e yükseldi.

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