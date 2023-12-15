|
Gündem

Terör örgütüne 'Pençe-Kilit' darbesi: Beş terörist SİHA ile öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, bugün itibarıyla Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7 olduğunu bildirdi.

Pınar Görgü
Pınar Görgü
17:57 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 18:17 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyinde beş terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyinde beş terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Yedi terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu." denildi.




Fahrettin Altun: İsrail'in 150'ye yakın yalanını ortaya çıkardık
Fahrettin Altun: İsrail'in 150'ye yakın yalanını ortaya çıkardık

Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamları sırasında dünyanın gözünü boyamak, kendisini haklı göstermek için dezenformasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bu algı operasyonlarını da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde kurulan görev gücü ortaya çıkardı. İsrail'in yalanlarını birer birer ifşa eden bu görev gücünün çalışmalarına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in dezenformasyonlarını artık üniformalı, resmi ünvanları olan devlet görevlileri ile yapmaya başladığına dikkat çeken Altun, 7 Ekim'den bu yana terör devletinin 150'ye yakın yalanlarını ortaya çıkardıklarını söyledi.

PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.


#MSB
#terörist
#Milli Savunma Bakanlığı
#SİHA
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VGM burs miktarını güncelledi! Üniversite öğrencileri dikkat! Ocak ayından itibaren...