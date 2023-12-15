Terör örgütüne 'Pençe-Kilit' darbesi: Beş terörist SİHA ile öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Yedi terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi. Böylece bugün itibarıyla Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu." denildi.
Terör finansmanı ABD, yine kesenin ağzını açtı. 2024 savunma bütçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin faydalanacağı fona 156 milyon dolar ayrıldı. ABD kongresinde kabul edilen söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye "DEAŞ'la mücadele ve DEAŞ'lı tutukluları belli hapishanelerde tutması" gibi sebeplerle tahsis edildiği belirtildi.
Önceki gün DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerine yönelik İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında yakalama kararı bulunan örgüt üyelerinin 14'ü yakalanmıştı. Polisteki sorguları sona eren 14 şüpheliden beşi tutuklandı.
Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen "Kafes-18" operasyonunun Çanakkale ayağında yeni detaylar ortaya çıktı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' suçundan gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Terör devleti İsrail, Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği katliamları sırasında dünyanın gözünü boyamak, kendisini haklı göstermek için dezenformasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Bu algı operasyonlarını da Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nde kurulan görev gücü ortaya çıkardı. İsrail'in yalanlarını birer birer ifşa eden bu görev gücünün çalışmalarına ilişkin İletişim Başkanı Fahrettin Altun da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in dezenformasyonlarını artık üniformalı, resmi ünvanları olan devlet görevlileri ile yapmaya başladığına dikkat çeken Altun, 7 Ekim'den bu yana terör devletinin 150'ye yakın yalanlarını ortaya çıkardıklarını söyledi.
İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.