Gündem Terör örgütü PKKya yönelik operasyonlarda ele geçirildi 53 ton gıda maddesi
ANKARA

Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirildi: 53 ton gıda maddesi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirilen gıda maddelerinin bilançosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.

Haber Merkezi AA
Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi
Terör örgütüne yönelik operasyonlarda son 2 yılda 53 ton gıda maddesi ele geçirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan infografikte, güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda tespit edilen yaşam malzemelerinin listesine yer verildi.

Buna göre, 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.

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Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.

Toplam 53 ton 381 kilogram gıda maddesinin ele geçirildiği bildirilen listede ele geçirilen malzemelerin bilançosu şöyle:

Malzeme 2019 2020
Un (Kg) 5.490 13,950
Şeker (Kg) 1.854 4.578
Çay (Kg) 475 1.818
Sıvı Yağ (Kg) 1.255 2.856
Kuru Bakliyat (Kg) 3.225 13.611
Peynir (Kg) 2.205 2.064
Toplam (Kg) 14.504 38.877
Tüp (Dolu) 638 638
Tüp (Boş) 748 825
Toplam (Tüp) 1.386 1,463

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