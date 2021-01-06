Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda ele geçirildi: 53 ton gıda maddesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan infografikte, güvenlik güçleri tarafından 2019 ve 2020 yıllarında düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarının kullandığı tespit edilen sığınak ve mağaralarda tespit edilen yaşam malzemelerinin listesine yer verildi.

Buna göre, 2019 yılında un, şeker, çay, sıvı yağ, kuru bakliyat ve peynirden oluşan toplam 14 ton 504 kilogram gıda maddesi ele geçirilirken, bu rakam 2020 yılında 38 ton 877 kilograma ulaştı.

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Ayrıca 2019 yılında sığınak ve barınaklarda 748 boş ve 638 dolu tüp, 2020'de ise 825 boş ve 638 dolu tüp ele geçirildi.

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Toplam 53 ton 381 kilogram gıda maddesinin ele geçirildiği bildirilen listede ele geçirilen malzemelerin bilançosu şöyle:

Malzeme 2019 2020

Un (Kg) 5.490 13,950

Şeker (Kg) 1.854 4.578

Çay (Kg) 475 1.818

Sıvı Yağ (Kg) 1.255 2.856

Kuru Bakliyat (Kg) 3.225 13.611

Peynir (Kg) 2.205 2.064

Toplam (Kg) 14.504 38.877

Tüp (Dolu) 638 638

Tüp (Boş) 748 825

Toplam (Tüp) 1.386 1,463