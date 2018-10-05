Gündem Terör örgütüyle bağlantılı 5 kişi kaçak ilaç operasyonunda yakalandı
HAKKÂRİ

Terör örgütüyle bağlantılı 5 kişi kaçak ilaç operasyonunda yakalandı

Hakkari’de bir araçta yapılan aramada kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan çok miktarda ilaç ele geçirilirken, terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Kaçak ilaç operasyonunda terör örgütleriyle bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı
Kaçak ilaç operasyonunda terör örgütleriyle bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bir ihbar üzerine operasyon başlatıldı.

ZULA DA ELE GEÇİRİLDİ

Takip edilen bir araçta yapılan aramada, 'zula' diye tabir edilen gizli bölmelerde kanser, şeker, tansiyon ve kan hastalığında kullanılan ilaçlar ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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