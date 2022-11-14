Terör saldırısına karşı ortak bildiri: Çocuk katledilmesinden medet uman bu karanlığı tanıyoruz
Dünya İstiklal Caddesinde gerçekleşen terör saldırının ardından yazar ve akademisyenler ortak bildiri yayımladı. Bildiride çocuk katledilmesinden medet uman bu karanlığı tanıdıkları ifade edilirken, "İktidar ve güç hırsıyla terör örgütüyle el ele tutuşanlara, terör saldırılarına süslü ve gösterişli söylemleriyle destek olanlara, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı iftiraları iştahla alkışlayanlara karşı Ecrin'in, Eren'in, Aybüke'nin, Oğuz Kağan'ın, Yasin'in yanında duruyoruz." şeklinde açıklama yapıldı.
Dün İstiklâl Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısı ardından yazar ve akademisyenlerden ortak bildiri geldi.
Terörü lanetleyen bildirinin metni şu şekilde
"İstiklâl Caddesi'nde sivilleri hedef alan terör saldırısı, PKK ve destekçilerinin zavallılığını ve acizliğini bir kez daha göstermiştir. Bir çocuğun katledilmesinden medet uman bu karanlığı çok iyi tanıyoruz. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin terör ve yandaşlarına karşı kararlılığını ve milletimizin ferasetini çok iyi bildiğimiz gibi. Bugün her zaman olduğu gibi terör örgütlerine karşı duruşumuz aynı yerde. İktidar ve güç hırsıyla terör örgütüyle el ele tutuşanlara, terör saldırılarına süslü ve gösterişli söylemleriyle destek olanlara, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı iftiraları iştahla alkışlayanlara karşı Ecrin'in, Eren'in, Aybüke'nin, Oğuz Kağan'ın, Yasin'in yanında duruyoruz."
REKLAM
Bildiri altında imzası olan isimler.
Prof Dr Muhsin Kar, Prof Dr Yusuf Tekin, Prof Dr İbrahim Aydınlı, Prof Dr Haluk Alkan, Prof Dr Birol Akgün, Prof Dr Atilla Yayla, Prof Dr Mustafa İsen, Prof Dr Erol Göka, Prof Dr Ahmet Uysal, Prof Dr Mehmet Şahin, Prof Dr Mehmet Akif Kireççi, Prof Dr Bünyamin Bezci, Prof Dr Fırat Purtaş, Doç Dr Oğuzhan Bilgin, Doç Dr Levent Yılmaz, Dr Hakkı Uygun, Dr Yakup Ömeroğlu, Dr Hayati Ünlü, Dr Nergis Dama, Dr Metin Çelik, Dr Mehmet Koç, Dr Murat Yılmaz,Hüseyin Likoğlu, Hasan Öztürk, Mustafa Kartoğlu, Melik Yiğitel, Mehmet Acet, İhsan Aktaş, Şebnem Bursalı, Hale Kaplan, Betül Kayahan, Cüneyt Altıparmak.