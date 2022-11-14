Terör saldırısına karşı ortak bildiri: Çocuk katledilmesinden medet uman bu karanlığı tanıyoruz

Dün İstiklâl Caddesi'nde gerçekleşen terör saldırısı ardından yazar ve akademisyenlerden ortak bildiri geldi.

Terörü lanetleyen bildirinin metni şu şekilde

"İstiklâl Caddesi'nde sivilleri hedef alan terör saldırısı, PKK ve destekçilerinin zavallılığını ve acizliğini bir kez daha göstermiştir. Bir çocuğun katledilmesinden medet uman bu karanlığı çok iyi tanıyoruz. Tıpkı Türkiye Cumhuriyeti'nin terör ve yandaşlarına karşı kararlılığını ve milletimizin ferasetini çok iyi bildiğimiz gibi. Bugün her zaman olduğu gibi terör örgütlerine karşı duruşumuz aynı yerde. İktidar ve güç hırsıyla terör örgütüyle el ele tutuşanlara, terör saldırılarına süslü ve gösterişli söylemleriyle destek olanlara, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı iftiraları iştahla alkışlayanlara karşı Ecrin'in, Eren'in, Aybüke'nin, Oğuz Kağan'ın, Yasin'in yanında duruyoruz."

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Bildiri altında imzası olan isimler.

Prof Dr Muhsin Kar, Prof Dr Yusuf Tekin, Prof Dr İbrahim Aydınlı, Prof Dr Haluk Alkan, Prof Dr Birol Akgün, Prof Dr Atilla Yayla, Prof Dr Mustafa İsen, Prof Dr Erol Göka, Prof Dr Ahmet Uysal, Prof Dr Mehmet Şahin, Prof Dr Mehmet Akif Kireççi, Prof Dr Bünyamin Bezci, Prof Dr Fırat Purtaş, Doç Dr Oğuzhan Bilgin, Doç Dr Levent Yılmaz, Dr Hakkı Uygun, Dr Yakup Ömeroğlu, Dr Hayati Ünlü, Dr Nergis Dama, Dr Metin Çelik, Dr Mehmet Koç, Dr Murat Yılmaz,Hüseyin Likoğlu, Hasan Öztürk, Mustafa Kartoğlu, Melik Yiğitel, Mehmet Acet, İhsan Aktaş, Şebnem Bursalı, Hale Kaplan, Betül Kayahan, Cüneyt Altıparmak.

FOTOĞRAF 9 Dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy (38) ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15) için cenaze töreni düzenlendi. ı. Cenaze namazı öncesi Arzu Özsoy ve Yağmur Uçarın yakınları tabutların başına gelerek üzüntü yaşadı. Cenaze namazı öncesi Yağmur Uçarın Babası Nurettin Uçar (ortada) kızının fotoğrafına bakarak üzüntü yaşadı. Anne ve kızın cenaze töreni, Şirinevler Ulu Caminde ikindi vakti düzenlendi. Elim hadisede kaybettiğimiz şehitlerin cenazesine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Özsoy ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Arzu Özsoy ve Yağmur Uçarın yakınları tabutların başına gelerek üzüntü yaşadı. Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçarın yakınları tabut başında göz yaşı döktüler. Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar son veda için omuzlar üstünde taşındılar. Kılınan cenaze namazının ardından anne-kız Edirnekapı Kozlu Mezarlığında toprağa verildi. Terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen anne ve öğrenci kızının cenaze namazı kılındı Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy (38) ile lise öğrencisi kızı Yağmur Uçar (15) için cenaze töreni düzenlendi. Şirinevler Ulu Cami'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Özsoy ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.







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