Terör saldırısında eşini ve kızını kaybeden Mevlüdiye Meydan'dan Harekata destek: Bir nebze olsun içime su serpti

Kardeşinin nişanı için gittiği İstanbul'da 13 Kasım'daki terör saldırısında kızı Ecrin ile yaşamını yitiren 34 yaşındaki Yusuf Meydan'ın ailesi, Adana’daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Meydan'ın eşi Mevlüdiye Meydan pansumanlar için hastaneye gitmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Yeniden sağlık kontrolünden geçirileceğini belirten Meydan, "Yaralarım geçici, çok da önemli değil çünkü hiçbir yerim acımıyor." dedi.

Meydan, TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Hava Harekatını desteklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bana daha ilk gün 'Sen dik dur, öcü alınacak.' diye söz verdi. Kızımın kanının yerde kalmayacağının sözünü vermişti. İstanbul'daki saldırının üzerinden bir hafta geçti, çok da iyi değilim ama bugün en azından içime bir nebze olsun su serpildi. Kızımın, eşimin kanının yerde kalmadığını bilmek bir nebze olsun içime su serpti."

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.

REKLAM

Baba ve kızın cenazesi, 14 Kasım'da Adana'da toprağa verilmişti.

FOTOĞRAF 39 Adana Havalimanı’nda, Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan’a (9) tören düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Tören sırasında, Ecrin ve Yusuf Meydan’ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Havalimanında yapılan törenin ardından Yusuf ve Ecrin Meydan’ın cenazeleri helallik alınmak üzere merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi’ndeki evlerine götürüldü. ÜZERİMDE KOCAMLA KIZIMIN KANI VARBu sırada, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var diyerek gözyaşı döktü. Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in cenazeleri, buradan da ailenin Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesindeki evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığına götürüldü. ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN İSTİKLAL CADDESİNE GİTMİŞLERAilenin olay günü alışveriş yapmak ve gezmek için İstiklal Caddesi’ne gittiği, Mevlide Meydan’ın bir giyim mağazasına girdiği, Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’in dışarıda bekledikleri sırada bombalı saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Ailenin, küçük kızları Derin’i ise İstanbul’a giderken Adana’da teyzesinin evine bıraktığı belirtildi. TERÖRE LANET PAYLAŞIMI YAPMIŞBu arada, Yusuf Meydan’nın 2016’da Elazığ Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırı sonrası sosyal medya hesabından “Teröre lanet olsun” paylaşımı yaptığı görüldü. Terör kurbanı minik Ecrin ve babası son yolculuğuna uğurlanıyor İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, toprağa verilmek üzere uçakla Adana'ya getirildi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Mevlüdiye Meydan, kızı ve eşinin fotoğraflarını öperek, “Üzerimde kocamla kızımın kanı var" diyerek gözyaşı döktü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder