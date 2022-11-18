Terör saldırısının kilit isimlerinin Azez’deki görüntüleri ortaya çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan ile Suriye Azez'de yakalanan "Hüsam" kod adlı teröristin bir iş yerinde buluştuğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TERÖR SALDIRISININ İKİ ZANLISININ BULUŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile İstanbul'a gelen ve 4 ay birlikte kalan firari Bilal Hassan ile terör örgütü PKK/YPG mensubu "Hüsam" kod adlı şüphelinin saldırının ardından bir iş yerinde buluştukları anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde iş yerinin kasa kısmında duran "Hüsam" kod adlı şüphelinin, firari Hassan'ı dışarı çağırdığı anlar yer alıyor.

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Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alınan "Hüsam" kod adlı terörist İstanbul'a getirilmişti.

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"YOLDA SÜREKLİ TELEFONLA İLGİLENİYORDU"

Taksim İstiklal Caddesi üzerinde Pazar günü meydana gelen patlamanın ardından yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Buna göre saldırının firarisi Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan ve yurt dışına çıkmasını sağlayan Hüseyin Güneş'in de polis tarafından yakalandığı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı. Hüseyin Güneş'in kimliğine Bilal Hassan'ın Edirne'ye kaçıranlar Ammar Jarkas'ın ifadesinden ulaşılırken Jarkas'ın ifadesindeki diğer detaylar da dikkat çekti.

Kardeşi Ahmet Jarkas'la birlikte saldırının failleri Ahlam Albashır ile Bilal Hassan'ı kaçırmakla görevlendirilen Ammar Jarkas, şüphelileri il dışına götürme talimatının Kobani'deki teröristlerden Halil Mence'den aldığını belirtti. Jarkas ifadesinde, "Olay günü 12.00'de beni arayıp bir kadın bir erkek alınacak dediler. Ben Halil Mence'nin söylediği gibi Bağcılar'a gidip beklemeye başladım. Fakat gelen giden olmadı. Bunun üzerine Halil Mence'yi arayıp şahısların orada olmadığını söyledim. Bana dönüş yapacağını söyledi. Saat 4'e kadar oyaladı. Sonra saat 16.15 gibi erkek bir şahıs geldi. Arabaya bindi ve eşyaları olduğunu onları alması gerektiğini söyledi. Birlikte kuru kahve satılan bir dükkana gittik. Dükkandan büyük beyaz poşet ve bir bavul aldı. Bu eşyaları arabaya yükleyip Edirne'ye götürdüm. Yaklaşık 2 saat sürdü yol. Yolda sürekli telefonla ilgileniyordu. Adının ne olduğunu sordum Bilal dedi. Sonra Halil Mence bir konum attı. Orada Bilal'i adının Hamza olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin karşılayacağını söylediler. Bilal'i Hüseyin Güneş'e bıraktım. Hüseyin Bilal'i aldı. Ben Edirne'ye giderken Halil Mence beni aradı. Bir kadının acilen alınması ve Salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne'den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır'in gördüm. Kardeşime bu kim diye sorduğumda Halil Mence'nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" dedi.

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Hüseyin Güneş'in de polis ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alınanlar arasında olduğu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.