Terör suçundan aranan zanlı askerde yakalandı

Hakkari'de "Silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan aranan şüpheli, zorunlu askerlik hizmeti yaptığı birliğinde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"8 Ocak günü ilimiz Yüksekova ilçesinde 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve 2013 yılında PKK/KCK bölücü terör örgütünün kırsal alan kadrosuna katıldığı tespit edilen bir şahıs Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında zorunlu askerlik hizmetini yaptığı esnada yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."