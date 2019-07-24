Terör tacirleri

Örgütün, şehir yapılanmasını güçlendirmek için harekete geçtiği bilgisini alan güvenlik güçleri, ‘Doktor’ kod adlı C.T. ile ‘Ferit’ kod adlı F.A. adlı 2 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar düzenledi.

Günler süren takibin sonunda yakalanan teröristler soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre zanlılar, Suriye ve Irak üzerinden yurda kaçak sokulan silahları temin ederek bunları metropol kentlerindeki örgüt üyelerine ulaştırıyor, aynı zamanda PKK’nın dağ kadrosuna yeni militanlar buluyordu.

Yeni Şafak’a konuşan güvenlik kaynakları, PKK’nın yurtiçinde ses getirici eylem hazırlığında olduğunu, kentteki PKK’lılara verilmek üzere alınan silahların parasının da Kandil’den geldiğini kaydetti. Ele geçirilen silahlar arasında ABD yapımı M-16, Kalaşnikof (AK-47) ve çok sayıda tabanca bulunuyor. Bu arada iki zanlı hakkında daha önce ‘arama’ ya da ‘yakalama’ kayıtlarının bulunmaması dikkat çekti.