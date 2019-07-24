Gündem Terör tacirleri
DİYARBAKIR

Terör tacirleri

Terör örgütü PKK adına silah satın alarak, örgütün sözde şehir yapılanması KCK’ya dağıtan 2 kişi Diyarbakır ve Lice jandarma ekiplerinin ortak operasyonu sonucu kıskıvrak yakalandı.

Aybike Eroğlu Tvnet
Yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Örgütün, şehir yapılanmasını güçlendirmek için harekete geçtiği bilgisini alan güvenlik güçleri, ‘Doktor’ kod adlı C.T. ile ‘Ferit’ kod adlı F.A. adlı 2 şüpheliyi yakalamak için belirlenen adreslere eşzamanlı baskınlar düzenledi.

Günler süren takibin sonunda yakalanan teröristler soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre zanlılar, Suriye ve Irak üzerinden yurda kaçak sokulan silahları temin ederek bunları metropol kentlerindeki örgüt üyelerine ulaştırıyor, aynı zamanda PKK’nın dağ kadrosuna yeni militanlar buluyordu.

  • Yeni Şafak’a konuşan güvenlik kaynakları, PKK’nın yurtiçinde ses getirici eylem hazırlığında olduğunu, kentteki PKK’lılara verilmek üzere alınan silahların parasının da Kandil’den geldiğini kaydetti. Ele geçirilen silahlar arasında ABD yapımı M-16, Kalaşnikof (AK-47) ve çok sayıda tabanca bulunuyor. Bu arada iki zanlı hakkında daha önce ‘arama’ ya da ‘yakalama’ kayıtlarının bulunmaması dikkat çekti.

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