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Terör ve yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade veriyor

Terör ve yolsuzluk soruşturması: Ekrem İmamoğlu ikinci kez ifade veriyor

10:0522/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
DHA
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Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından gözaltına alınmıştı.
Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından gözaltına alınmıştı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Ekrem İmamoğlu'nun bu sabah saatlerinde 'Kent Uzlaşısı' soruşturmasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade vermeye başladığı öğrenildi.


İmamoğlu'nun bugünkü ifadesi, 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında ilk ifadesi olacak. Öte yandan Kent Uzlaşısı kapsamında gözaltında olanların ifadesinin eş zamanlı alınacağı kaydedildi.


Ekrem İmamoğlu, 19 Mart sabahı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlarından başlattığı iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.



#Ekrem İmamoğlu
#savcılık
#terör soruşturması

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