İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "terör ve yolsuzluk" soruşturmaları şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri ile Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa ifade veren aralarında Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un da bulunduğu şüpheliler, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi. Şüphelilerden Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Öte yandan, Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" suçlamasından tutuklandığı, diğer şüphelilere yönelik sorgu işlemlerine devam edildiği öğrenildi.













ÖZEL'İN DİKKAT ÇEKTİĞİ İSİM DE TUTUKLANDI





CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gizli tanığın ifadesinde yer alan Serdar Haydanlı'nın gözaltına alındıktan sonra emniyetten serbest bırakıldığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheli Serdar Haydanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında bulunmakta olup tüm şüpheliler ile birlikte bugün adliyeye mevcutlu olarak sevk edilecektir" ifadeleri yer almıştı. Özel'in işaret ettiği Serdar Haydanlı da tutuklananlar arasında bulunuyor.





İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında da adliyeye çıkarılan diğer 89 kişiden 5 şüpheli 'suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'rüşvet almak', 'irtikap', 'kişisel verileri ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından, 84 şüpheli ise 'suç örgütüne üye olmak', 'rüşvet almak' ve 'rüşvet vermek' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.















